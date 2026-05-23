Sono 82 i morti in una esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina. Lo riportano i media statali. L’esplosione è avvenuta alle 19:29 ora locale di venerdì (le 13.30 in Italia) in una miniera di carbone nello Shanxi, dove al momento dell’incidente erano in servizio, secondo quanto riferito, 247 lavoratori. Secondo l’agenzia, almeno 201 persone sono state evacuate alle 6:00 di sabato, ora locale (la mezzanotte italiana). Si contano anche nove dispersi. Non è chiaro quante persone sono intrappolate e le operazioni di soccorso sul posto sono ancora in corso. Lo Shanxi è un importante centro dell’industria carbonifera cinese ed è sede di un settore minerario noto per il suo scarso livello di sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Cina è esplosa una miniera di carbone: 82 i morti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

EMERGENCY Bond Market COLLAPSE Coming — 10X Worse Than 2008 — China's Secret Attack RevealedEMERGEN

Sullo stesso argomento

Esplosione in una miniera di carbone in Cina: 82 morti nello ShanxiSono 82, al momento, le vittime accertate dell’esplosione di gas avvenuta in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi , nel nord-est della...

Leggi anche: Cina, esplosione in una miniera di carbone: oltre 50 morti

Mobilità elettrica: la nuova era del mercato cinese. Cosa sta cambiando? La vendita delle auto cinesi, nel mercato interno, sta rallentando ma è esplosa l'esportazione di veicoli elettrici. x.com

Cina, esplosioni in una miniera di carbone di Liushesnyu: oltre 50 mortiTragico incidente in una miniera in Cina. L'emittente Cctv ha riferito che oltre 50 persone sono rimaste uccise in seguito a un'esplosione nella miniera di carbone di Liushesnyu, nella provincia dello ... tg24.sky.it

Esplosione in una miniera di carbone, è strage: oltre 80 morti in CinaAl momento dello scoppio, 247 persone stavano lavorando all'intero. Xi: Subito un'indagine ... today.it

Qualcuno può spiegare cosa è appena successo qui? Sono stato colpito da un fulmine nello spazio? reddit