In Cina è esplosa una miniera di carbone | 82 i morti

Da metropolitanmagazine.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un’esplosione di gas in una miniera di carbone nella provincia dello Shanxi, nel nord-est della Cina, ha causato la morte di 82 persone. L’incidente si è verificato all’interno di una miniera attiva, senza dettagli disponibili su eventuali sopravvissuti o operazioni di soccorso in corso. Non sono stati forniti aggiornamenti immediati sulle cause dell’esplosione.

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Sono 82 i morti in una esplosione di gas avvenuta in una  miniera di carbone  nella  provincia dello Shanxi,  nel nord-est della Cina. Lo riportano i media statali. L’esplosione è avvenuta alle 19:29 ora locale di venerdì (le 13.30 in Italia) in una miniera di carbone nello Shanxi, dove al momento dell’incidente erano in servizio, secondo quanto riferito, 247 lavoratori. Secondo l’agenzia, almeno 201 persone sono state evacuate alle 6:00 di sabato, ora locale (la mezzanotte italiana). Si contano anche nove dispersi. Non è chiaro quante persone sono intrappolate e le operazioni di soccorso sul posto sono ancora in corso. Lo Shanxi è un importante centro dell’industria carbonifera cinese ed è sede di un settore minerario noto per il suo scarso livello di sicurezza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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