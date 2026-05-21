La grotta il dosso di sabbia le bombole | Così sono morti i 5 sub italiani alle Maldive

Cinque sub italiani sono deceduti alle Maldive in circostanze ancora da chiarire. Un tour operator ha confermato che le immersioni sono state effettuate senza i permessi necessari per esplorare le grotte, mentre i sub finlandesi presenti durante l’incidente hanno escluso che un risucchio acqueo possa aver causato la tragedia. Le indagini si concentrano sulle condizioni dell’area marina e sulla conformità alle normative di sicurezza. Le autorità locali stanno analizzando i dettagli del tragico episodio.

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