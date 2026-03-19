Equitazione | gli USA trionfano nella Nations Cup di dressage a Wellington

Gli Stati Uniti hanno vinto la Nations Cup di dressage a Wellington, interrompendo la serie di successi della Germania. La competizione si è svolta proprio negli USA e ha visto i cavalli e i cavalieri americani conquistare il primo posto, sfidando le aspettative e superando le altre nazioni in gara. La tappa si è conclusa con questa vittoria significativa per gli Stati Uniti.

Stati Uniti profeti in patria rompendo l’attesa e la striscia vincente della Germania. Succede di tutto nella tappa di Nations Cup di dressage andata in scena a Wellington, proprio negli USA. A vincere come detto, è stata la squadra “Stelle e Strisce: il trio costituito da Anna Marek (Fayvel), Meagan Davis (Toronto Lightfoot), e Ashley Holzer (Hawtins San Floriana) ha messo insieme uno score complessivo del 205.631%. Riprese vincenti quelle delle americane, con Marek capace di far segnare nel dettaglio una ripresa da 69.435%, mentre le sue compagne si sono fermate a 68.544% e 67.652%. Alle spalle delle yankee, ecco la compagine tedesca, seconda con 205,043% e soprattutto interrotta nella sua striscia di vittoria in questa location fatta di 5 affermazioni consecutive, e il Canada, terzo a 204,196 %. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: gli USA trionfano nella Nations Cup di dressage a Wellington Articoli correlati Leggi anche: Equitazione: Justin Verboomen vince a ‘s-Hertogenbosch nel Grand Prix della Dressage World Cup Equitazione, i convocati dell’Italia per la League of Nations: novità “obbligata” per gli azzurri a OcalaDopo la tappa d’inaugurazione della stagione 2026, in quel di Abu Dhabi, la League of Nations di salto ostacoli è pronta a tornare in scena: secondo...