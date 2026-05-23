Durante un'intervista, il wedding planner ha raccontato che suo padre è stato molto assente nella sua vita e ha ammesso di aver sentito la mancanza di una carezza paterna. Ha anche condiviso di non aver mai avuto un rapporto con un “bravo” e ha parlato della paura di rimanere solo. La conversazione si è svolta davanti a Nunzia De Girolamo, tra confidenze su aspetti personali e emozioni legate all'infanzia e all’affettività.

Il wedding planner e volto tv si racconta a Nunzia De Girolamo. "Non sono mai andato al mare con lui. Ha condizionato il mio modo di amare" Il wedding planner e volto tv si racconta a Nunzia De Girolamo tra affettività, carezze mancate e paura della solitudine: «Non ho mai avuto un “bravo”. Prima di dare un bacio o una carezza mi faccio mille pensieri». Nel corso dell’intervista, Miccio riflette sulle radici della propria affettività: «Noi siamo quello che siamo stati in famiglia». Poi racconta di essere cresciuto in una famiglia “normalissima”, ma con poche manifestazioni esplicite d’amore: «Poche smancerie, poche manifestazioni d’amore, non la carezza facile, non il premio». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Enzo Miccio a Ciao Maschio: "Mio padre? Nella pratica piuttosto assente. Mi è mancata una sua carezza"

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