Gabriel Garko in lacrime a Ciao Maschio | Ho vissuto in una gabbia La mia omosessualità era un laccio con cui tenermi a bada Mio padre? Mi disse | l' importante è che tu abbia la salute
L'attore italiano ha condiviso in un'intervista pubblica le sue esperienze personali, parlando di un periodo difficile legato alla sua identità sessuale. Durante l'intervista, ha descritto come si sentiva intrappolato e ha raccontato di aver ricevuto parole di conforto da parte di un genitore, che gli ha detto che l'importante era la sua salute. L'intervista si è svolta in un clima di sincerità, con l'attore visibilmente emozionato mentre si confrontava con l'ospite.
Gabriel Garko si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, in una conversazione intensa, emozionante e senza maschere. L’attore ripercorre gli anni della carriera, il peso di un’immagine costruita intorno a lui, la libertà conquistata oggi e il ricordo del padre, scomparso durante il Covid. Nel corso dell’intervista, Garko torna agli inizi della sua carriera e ammette: «Oggi posso rendermi conto che forse ho vissuto in una gabbia. Mentre ci vivi non te ne rendi conto». Poi racconta: «Io ho iniziato a fare questo lavoro quando avevo 16 anni. Ho iniziato poi venendo a Roma a 18. Plasmare un ragazzo di quell’età è molto facile». L’attore spiega di essersi affidato, da giovanissimo, alle persone che aveva intorno: «Avevo delle persone di riferimento con cui lavoravo, con cui ho iniziato, che mi dicevano determinate cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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