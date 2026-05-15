L'attore italiano ha condiviso in un'intervista pubblica le sue esperienze personali, parlando di un periodo difficile legato alla sua identità sessuale. Durante l'intervista, ha descritto come si sentiva intrappolato e ha raccontato di aver ricevuto parole di conforto da parte di un genitore, che gli ha detto che l'importante era la sua salute. L'intervista si è svolta in un clima di sincerità, con l'attore visibilmente emozionato mentre si confrontava con l'ospite.

Gabriel Garko si racconta a Ciao Maschio, ospite di Nunzia De Girolamo, in una conversazione intensa, emozionante e senza maschere. L’attore ripercorre gli anni della carriera, il peso di un’immagine costruita intorno a lui, la libertà conquistata oggi e il ricordo del padre, scomparso durante il Covid. Nel corso dell’intervista, Garko torna agli inizi della sua carriera e ammette: «Oggi posso rendermi conto che forse ho vissuto in una gabbia. Mentre ci vivi non te ne rendi conto». Poi racconta: «Io ho iniziato a fare questo lavoro quando avevo 16 anni. Ho iniziato poi venendo a Roma a 18. Plasmare un ragazzo di quell’età è molto facile». L’attore spiega di essersi affidato, da giovanissimo, alle persone che aveva intorno: «Avevo delle persone di riferimento con cui lavoravo, con cui ho iniziato, che mi dicevano determinate cose. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Gabriel Garko in lacrime a Ciao Maschio: "Ho vissuto in una gabbia. La mia omosessualità era un laccio con cui tenermi a bada. Mio padre? Mi disse: l'importante è che tu abbia la salute"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

“Ho perso mio padre e mia madre in un mese, ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva, che ho portato a Pechino Express”: così Jo SquilloTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express“, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su...

Leggi anche: Giucas Casella: “Per quattro minuti ho vissuto nell’aldilà. Mia madre era sordomuta, a 6 anni caddi in un pozzo, urlavo ma non poteva sentirmi. Mi ha salvato con la telepatia”

Gabriel Garko in lacrime a Ciao Maschio: Ho vissuto in una gabbia. La mia omosessualità era un laccio con cui tenermi a bada. Mio padre? Mi disse: l'importante è che tu ...L’attore si racconta a Nunzia De Girolamo tra la libertà conquistata, il matrimonio vissuto con riservatezza e il dolore per il padre scomparso durante il Covid: Ci sono cose che avrei voluto dirgli ... ilgiornale.it

Gabriel Garko in lacrime: La mia omosessualità usata come un laccio per tenermi a bada, oggi finalmente sono fuori dalla gabbiaNegli studi di Ciao Maschio, Gabriel Garko ha scelto di togliere ogni maschera residua, consegnando a Nunzia De Girolamo un ritratto di sé intimo ... msn.com