Entra nel ristorante per rubare ma rimane bloccata in cucina e viene scoperta dal titolare | arrestata

Da bergamonews.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna che aveva tentato di rubare in un ristorante si era nascosta dietro un frigorifero nella cucina, ma è stata scoperta dal titolare. Successivamente, gli agenti della Polizia di Stato l'hanno arrestata.

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Bergamo. Si era nascosta dietro un frigorifero nella cucina del ristorante dopo un tentato furto fallito, ma è stata scoperta e arrestata dagli agenti della Polizia di Stato. È accaduto nella mattina di venerdì 22 maggio in un locale di viale Papa Giovanni XXIII. In manette è finita una donna italiana senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine per precedenti specifici. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe agito insieme a un complice, anch’egli italiano e senza fissa dimora. L’intervento delle Volanti è scattato dopo la segnalazione del titolare del ristorante, insospettito dalla presenza di una persona all’interno del locale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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