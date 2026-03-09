A Marina di Cecina, un ristorante è stato scoperto ad avere oltre 80 lavoratori impiegati senza contratto e più di 430mila euro di incassi non dichiarati. La notizia è stata resa nota attraverso i quaderni del locale, che hanno evidenziato le irregolarità. La scoperta riguarda un singolo esercizio commerciale e le autorità hanno avviato le verifiche del caso.

Cecina (Livorno), 9 marzo 2026 – Oltre 80 lavoratori in nero e più di 430mila euro di incassi non dichiarati in un ristorante di Marina di Cecina. È quanto ha scoperto la finanza di Livorno al termine di un controllo che ha portato alla luce gravi irregolarità fiscali e diffuse violazioni delle norme sul lavoro in un noto locale della località balneare. L’operazione è stata condotta dalle fiamme gialle della compagnia di Cecina nell’ambito dei servizi di contrasto all’evasione fiscale e al lavoro sommerso. Gli accertamenti sono partiti da un accesso nella sede dell’attività e nell’abitazione dell’amministratore, dove i militari hanno trovato quaderni manoscritti con una contabilità parallela, contenente incassi e pagamenti non registrati ufficialmente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Nel ristorante oltre 80 lavoratori al nero: la scoperta nei quaderni del ristorante

