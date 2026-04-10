Caso Sofia Di Vico l’inchiesta entra nel vivo | sotto esame cucina stoviglie e procedure del ristorante

A una settimana dall’incidente che ha coinvolto Sofia Di Vico, le autorità stanno concentrando le indagini su aspetti specifici del ristorante, tra cui la cucina, le stoviglie e le procedure adottate. Sono in corso accertamenti tecnici per verificare ogni possibile elemento legato alla preparazione e alla somministrazione dei pasti. Le verifiche riguardano anche la catena di produzione e le modalità di gestione del cibo all’interno dell’attività.

A una settimana dalla tragedia, l’attenzione si sposta con decisione sull’inchiesta. Il caso legato alla morte di Sofia Di Vico entra nella sua fase più delicata, quella degli accertamenti tecnici e delle verifiche puntuali su ogni dettaglio della filiera che ha portato il cibo dalla cucina al. 🔗 Leggi su Casertanews.it Sofia Di Vico morta a Ostia, sequestrate cucina e pentole del campeggio: indagini anche sui soccorsiIndagini sulla morte della 15enne a Ostia: l'Asl sequestra cucina e stoviglie del camping. Sofia Di Vico morta per l’allergia al latte si poteva salvare? La 15enne soccorsa dal padre e i sospetti sul ristorante: cosa c’era nel piattoLa procura di Roma indaga per omicidio colposo sulla morte di Sofia Di Vico, quindicenne di Maddaloni in provincia di Caserta, deceduta nella notte... Temi più discussi: Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso; Sofia di Vico morta per allergia al latte, il padre: 'Avevo avvisato che il rischio era grave'; La morte di Sofia Di Vico: Quadro compatibile con shock anafilattico; Roma, Sofia Di Vico muore a 15 anni dopo una cena di squadra: sospetto choc anafilattico, era allergica al latte. Morte di Sofia di Vico, il padre: Avevo avvisato che il rischio era graveSi cerca di far luce sull'improvviso decesso di Sofia di Vico la 15enne di Caserta arrivata a Ostia per partecipare a un torneo di pallacanestro, e mai più tornata a casa. La sera del 2 aprile era usc ... tg24.sky.it Sofia morta a 15 anni, indagini sulla comanda e sul percorso cucina-salaLa tragica morte di Sofia Di Vico è una ferita aperta che attraversa non solo una famiglia, ma un'intera comunità. Aveva 15 anni, una vita piena di sogni e di energie, e ... ilmattino.it "L'adrenalina auto-iniettabile è l'unico salvavita in caso di shock anafilattico". Appello degli esperti dopo la morte di Sofia: "I soggetti gravemente allergici devono portarla sempre con sé". #ANSA - facebook.com facebook