Ente Idrico l' elezione di Supino ' innervosisce' il Campo Largo che confidava nella vittoria di Caterino
L'elezione di Stanislao Supino a presidente dell'Ente Idrico Campano ha causato tensioni nel Campo Largo, che sperava nella vittoria della candidata progressista Lia Caterino. Supino, sindaco di Vairano Patenora e membro di Forza Italia, è stato scelto dopo il voto. La vittoria di Supino ha generato nervosismo tra gli alleati del Campo Largo, che attendevano un esito diverso.
L'elezione di Stanislao Supino, sindaco di Vairano Patenora ed esponente di Forza Italia, a presidente dell'Ente Idrico Campano ha provocato qualche crepa e sicuramente un po' di nervosismo nel Campo Largo che presagiva l'affermazione della candidata progressista Lia Caterino.Supino è stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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