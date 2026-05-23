Ente Idrico l' elezione di Supino ' innervosisce' il Campo Largo che confidava nella vittoria di Caterino

Notizia in breve

L'elezione di Stanislao Supino a presidente dell'Ente Idrico Campano ha causato tensioni nel Campo Largo, che sperava nella vittoria della candidata progressista Lia Caterino. Supino, sindaco di Vairano Patenora e membro di Forza Italia, è stato scelto dopo il voto. La vittoria di Supino ha generato nervosismo tra gli alleati del Campo Largo, che attendevano un esito diverso.