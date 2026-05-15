Ente idrico campano il centrosinistra cerca l' unità | Lia Caterino nome condiviso per la presidenza
Il centrosinistra sta cercando di trovare un accordo per la candidatura alla presidenza del distretto casertano dell’Ente Idrico Campano. Si discute in queste ore su un nome condiviso, con Lia Caterino come possibile scelta. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è presentare un candidato unito alle prossime consultazioni. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l’intento è di consolidare le posizioni in vista della scelta finale.
Si lavora all’unità del centrosinistra in vista delle elezioni per la guida del distretto casertano dell’Ente Idrico Campano. Un appuntamento che, oltre alla gestione del servizio idrico provinciale, assume anche un importante significato politico in vista delle prossime competizioni elettorali. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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