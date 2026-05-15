Ente idrico campano il centrosinistra cerca l' unità | Lia Caterino nome condiviso per la presidenza

Il centrosinistra sta cercando di trovare un accordo per la candidatura alla presidenza del distretto casertano dell’Ente Idrico Campano. Si discute in queste ore su un nome condiviso, con Lia Caterino come possibile scelta. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è presentare un candidato unito alle prossime consultazioni. La decisione definitiva non è ancora stata presa, ma l’intento è di consolidare le posizioni in vista della scelta finale.

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