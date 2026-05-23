Ennesimo infortunio | salta la partita di addio all’Inter

Un calciatore si è infortunato e non parteciperà alla partita di addio con l’Inter, prevista oggi alle 18 in trasferta contro il Bologna. Questa avrebbe dovuto essere la sua ultima partita con la maglia nerazzurra. L’atleta, coinvolto in numerosi infortuni, non scenderà in campo per motivi di salute. La partita segna la fine del suo ciclo con la squadra, che potrebbe inserirlo come pedina di scambio nel prossimo calciomercato estivo.

Quella di oggi alle 18, in casa del Bologna, sarebbe dovuta essere la sua ultima partita con l’Inter. Ultima perché è scontato il suo addio ai nerazzurri nell’ormai prossimo calciomercato estivo. Invece Davide Frattesi ha subito l’ennesimo problema fisico di una stagione tormentata, in definitiva molto deludente. Per il classe ’99 affaticamento agli adduttori, con Chivu che lo ha per forza di cose escluso dai convocati per la trasferta bolognese. Frattesi saluterà Milano e l’Inter dopo tre stagioni, 122 presenze (33 quest’anno), 15 gol (qualcuno pesantissimo, come in Champions a Bayern e Barcellona) e 12 assist. In bacheca 4 titoli, tra cui 2 Scudetti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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