Inter ennesimo infortunio per Calhanoglu | la diagnosi ufficiale

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha subito un infortunio che lo ha costretto a saltare la partita contro il Torino. Dopo gli accertamenti, è stata comunicata la diagnosi ufficiale, che indica un problema che richiederà un periodo di recupero. La squadra ha annunciato i dettagli dell’intervento medico e le tempistiche previste per il rientro in campo del giocatore.

Il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu dopo aver saltato la partita contro il Torino per un fastidio alla gamba sinistra si è sottoposto, come riportato dalla società, ad esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. Il turco sicuramentev salterà la prossima partita in casa contro il Parma, match che potrà entrare nella storia visto che una vittoria dei nerazzurri potrà certificare la vittoria del ventunesimo scudetto. Non è chiaro quante altre partite salterà il giocatore ma è in forte dubbio anche per la finalissima di Coppa Italia in programma il 13 maggio allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Inter, ennesimo infortunio per Calhanoglu: la diagnosi ufficiale Notizie correlate Leggi anche: Inter, ansia Calhanoglu: infortunio con la Turchia Leggi anche: Inter Bodo, Calhanoglu ci sarà? La decisione ufficiale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter-Calhanoglu, nuovo stop e nodo rinnovo: il timore di Chivu, Marotta a un bivio; Lazio, ennesimo stop per Zaccagni: le sensazioni sull’infortunio e quando può tornare; Toro-Inter, la sfida di Casadei. E per il classe 2003 ci sarà un ritrovo speciale...; Chivu vede la storia con l'Inter e lancia la sfida al Como: Sappiamo dell'importanza di questa partita. Inter, infortunio al soleo per Calhanoglu: finale di Coppa Italia a rischioIn casa Inter preoccupano le condizioni di Hakan Calhanoglu: ecco la possibile data del rientro dall'infortunio al soleo e chi lo sostituisce ... assopoker.com UFFICIALE: altro infortunio per Calhanoglu. Rischio stagione finitaAltro, ennesimo infortunio muscolare per Hakan Calhanoglu. Cristian Chivu lo aveva lasciato a riposo durante Torino-Inter, schierando una mediana a tre composta da Barella, Zielinski e Sucic. Poi, nel ... passioneinter.com L'Inter e il sudoku scudetto. Dipende (pure) dalle rivali x.com Sdegno. Il capo della Procura di Milano, Marcello Viola, impegnato nelle indagini sul caso caso Rocchi, è noto per la sua fede calcistica: tifoso dell’Inter. - facebook.com facebook