Calciomercato Juventus Milik verso l’addio dopo l’ennesimo infortunio

L’attaccante polacco, che aveva già disputato 10 minuti contro il Sassuolo e 20 contro il Genoa, si trova nuovamente ai box a causa di un infortunio. L’assenza si protrarrà fino alla fine della stagione, rendendo probabile la sua uscita dalla rosa della squadra nel prossimo mercato. La situazione ha portato a molte discussioni sul suo futuro e le possibilità di una cessione.

Arkadiusz Milik è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Dopo i 10 minuti giocati con il Sassuolo e i 20 giocati contro il Genoa, infatti, l’ attaccante polacco ha rimediato un altro infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione. La dirigenza, dunque, starebbe spingendo per la rescissione del contatto di Milik, vista la sua impossibilità di giocare dei match con continuità. Il polacco, infatti, dalla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta del 2024 non ha mai più visto il campo, a causa degli infortuni che hanno continuato e proseguono a falcidiare la sua carriera. Il suo addio sarebbe cruciale per la vecchia signora poiché gli consentirebbe di liberarsi dal macigno dello stipendio e per fare spazio ad un nuovo attaccante.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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