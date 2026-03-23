tra mozzoni e piunti spunta pure olivieri

Mozzoni, Piunti e ora spunta anche il nome di Luigi Olivieri. Nelle ultime ore il nome dell’oculista sambenedettese, tesserato della Lega ma di fatto ’indipendente’, è emerso come nuova ipotesi, davvero dell’ultim’ora, per la candidatura a sindaco in vista delle elezioni comunali di maggio 2026. Il suo profilo — che combinerebbe radicamento civico e appartenenza politica — era rimasto nell’ombra per settimane, anche perché fino a poco fa non era chiaro dove stessero andando a parare le trattative interne al centrodestra. Ora il suo nome è sul tavolo. Parallelamente, l’altra ipotesi concreta resta quella di Nicola Mozzoni, presidente... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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