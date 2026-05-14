Energia Pascale Ordine ingegneri Milano | Incrementare resilienza sistema

Durante un intervento recente, un rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Milano ha affermato che migliorare l’efficienza energetica degli edifici e promuovere la produzione distribuita da fonti rinnovabili sono azioni che possono rafforzare la capacità del sistema energetico di affrontare eventuali criticità a livello europeo. La discussione si è concentrata sull'importanza di adottare strategie volte a rendere più stabile e sostenibile l’approvvigionamento energetico, evidenziando il ruolo delle innovazioni tecnologiche nel settore.

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Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Attraverso l'efficienza energetica del patrimonio edilizio e l'implementazione di una produzione distribuita da impianti alimentati a fonti rinnovabili si può contribuire attivamente a incrementare la resilienza del sistema energetico alla scala europea". Ad affermarlo Virginia Pascale, presidente della commissione Efficienza energetica del costruito dell'Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, in occasione degli 'Stati generali delle ingegnerie – Innovazioni per un futuro comune'. Organizzato dall'Ordine all'Acquario civico meneghino, il convegno costituisce uno spazio di dialogo aperto a professionisti, istituzioni e mondo produttivo per riflettere su come l'innovazione possa aiutare ad affrontare le grandi sfide globali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Energia, Pascale (Ordine ingegneri Milano): "Incrementare resilienza sistema" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gaggeri (vicepresidente Ordine Ingegneri Milano): “Auspichiamo ottimizzazione gestionale”(Adnkronos) – “La sintesi tra la Uni En Iso 9001 e le norme di project management dovrebbe portare a un’ottimizzazione gestionale, ed è quello che ci... Leggi anche: Appalti, Iannicelli (Ordine ingegneri Milano): "Complessità gare va gestita non subita" Energia tra rincari e transizione green, ingegneri e imprese si confrontano a Verona: «È un processo irreversibile»Il peso dell’energia torna al centro del dibattito economico e industriale, sospeso tra l’urgenza dei rincari e la necessità di una trasformazione ormai inevitabile. I prezzi di elettricità, gas e ... veronasera.it Energia, Ingegneri Firenze: Rinnovabili destinate a moltiplicarsiLe parole di Stefano Corsi, coordinatore della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze ... lanazione.it