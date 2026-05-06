Il settore energetico si prepara a fronteggiare una crescente domanda di energia, mentre le fonti rinnovabili continuano a espandersi. Un gruppo di ingegneri a Firenze ha affermato che l'incremento delle fonti rinnovabili sarà in grado di compensare l'aumento dei consumi energetici. La situazione si inserisce in un quadro di sviluppo sostenibile, con un'attenzione crescente verso le tecnologie verdi.

Firenze, 6 maggio 2026 – Una forte richiesta di energia che però sarà compensata dall'aumento delle rinnovabili. È l'estrema sintesi di ciò che ci aspetta secondo l' Ordine degli Ingegneri di Firenze. “La crescita dei consumi energetici e della produzione rinnovabile richiede sistemi di accumulo che diano flessibilità alla rete. Senza accumuli non è possibile integrare nuova energia pulita né mantenere un sistema elettrico stabile". A dirlo è Stefano Corsi, coordinatore della commissione Ambiente ed Energia dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Firenze, riflettendo sulla “fame di elettricità” presente e futura. “La richiesta di elettricità aumenterà nei prossimi anni e lo farà in maniera significativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Energia, Ingegneri Firenze: “Rinnovabili destinate a moltiplicarsi”

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