L’Italia sta sollecitando l’Unione Europea a ottenere una deroga sui conti energetici, considerando l’energia una questione di sicurezza nazionale. Il governo ha avviato pressing per modificare le regole comuni, spostando l’attenzione dall’emergenza costi alle implicazioni strategiche. La richiesta mira a ottenere maggiore flessibilità nelle politiche energetiche e finanziarie, con l’obiettivo di garantire stabilità e sicurezza nel settore. La discussione coinvolge rappresentanti di diversi paesi e istituzioni europee.

Roma, 23 maggio 2026 – L’Italia tenta di spostare il baricentro del confronto europeo: non più soltanto caro bollette o aiuti alle imprese, ma energia come questione di sicurezza nazionale. È questa la linea su cui Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti stanno aumentando il pressing su Bruxelles, per ottenere margini di flessibilità nel Patto di stabilità contro gli effetti economici della crisi mediorientale. La premier ha scelto parole nette: l’Europa, ha spiegato, si trova davanti a "circostanze straordinarie, al di fuori del controllo degli Stati membri", che "necessitano di risposte". Meloni ha rivelato di averne parlato con Ursula von der Leyen, cercando una sponda politica alla richiesta italiana: considerare l’energia non come spesa ordinaria, ma come componente della sicurezza economica e strategica dell’Unione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia, l’Italia cerca un varco: pressing del governo sull’Unione. L’obiettivo è una deroga sui conti

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