Il governo sta preparando misure per tassare gli extraprofitti delle compagnie petrolifere, con l’obiettivo di colpire chi trae vantaggio dai prezzi elevati del carburante. La proposta prevede l’introduzione di una tassa sui ricavi straordinari delle aziende del settore, nel tentativo di ridurre l’impatto dei rincari sui consumatori. Le autorità stanno valutando le azioni necessarie per intervenire sui profitti generati in questo periodo.

ROMA Tassare i furbetti del petrolio, con la clava del governo pronta a venire giù e colpire gli extraprofitti delle big oil. Fiato sul collo è la parola d’ordine che filtra da Palazzo Chigi, mentre sul caro carburanti scoppia un cortocircuito tutto interno alla maggioranza, con Matteo Salvini che invita il ministro Adolfo Urso a convocare le compagnie petrolifere perché si diano da fare, e il responsabile delle Imprese che replica con un «già fatto»: l’incontro giovedì scorso nella sede del dicastero di via Veneto. E il messaggio, recapitato in un incontro di 20 minuti appena, sembrerebbe aver prodotto i suoi frutti, visto che i prezzi da lì in avanti hanno iniziato a scendere, seppur flebilmente.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Prezzi del carburante, le mosse di Meloni: governo in pressing per una tassa sui ?furbetti?

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