Energia l’Europa dice no | stop agli aiuti fiscali per i consumatori
L'Unione Europea ha deciso di vietare gli aiuti fiscali ai consumatori nel settore energetico. Questa misura mira a ridurre gli interventi di sostegno economico e potrebbe influire sul potere d'acquisto delle famiglie. L’Italia ha richiesto di mantenere alcune possibilità di intervento, ma queste richieste sono state respinte da Bruxelles. La decisione si applica a tutti gli Stati membri, limitando le misure di sostegno fiscale già in atto.
? Domande chiave Come influirà il divieto di sussidi sul potere d'acquisto delle famiglie?. Perché l'Italia chiede margini di manovra che Bruxelles nega?. Quali rischi corrono le imprese italiane con il blocco degli aiuti?. Perché i fondi europei non possono calmierare le bollette domani?.? In Breve L'Italia chiede margini finanziari per proteggere imprese e potere d'acquisto delle famiglie.. I fondi Repower EU e PNRR richiedono tempi burocratici lunghi rispetto agli shock immediati.. La Commissione vincola ogni sussidio alla compatibilità con l'agenda verde del Green Deal.. L'Eurogruppo privilegia la riduzione dei combustibili fossili rispetto alla flessibilità economica nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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