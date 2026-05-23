Energia l’Europa dice no | stop agli aiuti fiscali per i consumatori

Notizia in breve

L'Unione Europea ha deciso di vietare gli aiuti fiscali ai consumatori nel settore energetico. Questa misura mira a ridurre gli interventi di sostegno economico e potrebbe influire sul potere d'acquisto delle famiglie. L’Italia ha richiesto di mantenere alcune possibilità di intervento, ma queste richieste sono state respinte da Bruxelles. La decisione si applica a tutti gli Stati membri, limitando le misure di sostegno fiscale già in atto.