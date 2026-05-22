Le associazioni degli autotrasportatori hanno annunciato che, invece di proseguire con lo sciopero previsto dal 25 al 29 maggio, sospenderanno temporaneamente le azioni di protesta. Come parte di questa decisione, è stato stabilito un blocco dei versamenti fiscali per un mese e sono stati messi a disposizione circa 300 milioni di euro in aiuti finanziari. La sospensione dello sciopero rappresenta una variazione rispetto alla precedente comunicazione di fermo dei servizi.

Le associazioni degli autotrasportatori hanno deciso di sospendere il fermo dei servizi proclamato nei giorni scorsi dal 25 al 29 maggio. La decisione è arrivata al termine del confronto a Palazzo Chigi tra le sigle dell'autotrasporto e il governo. Per l'eventuale revoca definitiva dello sciopero, ha spiegato Andrea Laguardia, vicepresidente di Legacoop produzione e servizi, si attende il Consiglio dei ministri, convocato per varare le misure contro il caro carburanti. Le misure del governo per l'autotrasporto Secondo quanto si apprende, il governo avrebbe prospettato agli autotrasportatori un pacchetto di interventi destinato a confluire nel decreto legge atteso in Consiglio dei ministri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sciopero autotrasporto congelato: stop ai versamenti fiscali per un mese, 300 milioni di aiuti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Stop ai ricci dal 2027: piano di recupero e aiuti ai pescatoriGianni Fanni, presidente di Unicoop Oristano, propone l’arresto della raccolta dei ricci di mare per un periodo tra i 3 e i 4 anni a partire dal...

Compensi ai professionisti nella PA: dal 15 giugno stop ai pagamenti sotto i 5.000 euro in presenza di debiti fiscali. CIRCOLARE Ministero GiustiziaUna stretta significativa sui pagamenti della Pubblica Amministrazione in favore dei liberi professionisti è in arrivo a partire dal prossimo 15...

Sciopero autotrasporto congelato: stop ai versamenti fiscali per un mese, 300 milioni di aiutiPer l'eventuale revoca definitiva dello sciopero, ha spiegato Andrea Laguardia, vicepresidente di Legacoop produzione e servizi, si attende il Consiglio dei ministri, convocato per varare le misure co ... gazzettadelsud.it

Sciopero camionisti dal 25 al 29 maggio 2026. Rifornimenti a rischio in tutta ItaliaI camionisti hanno presentato al Governo le loro richieste contro il caro carburante e hanno annunciato un blocco dei trasporti e delle merci di cinque giorni. money.it