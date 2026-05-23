Energia elettrica in calo | prezzo PUN oggi a 0,100 € kWh – 23 Maggio 2026

Da quifinanza.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il prezzo del PUN, il costo all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, è sceso a 0,100 €kWh (100,02 €MWh) il 23 maggio 2026.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 23 Maggio 2026, un valore di 0,100 €kWh (100,02 €MWh). Si tratta di un calo significativo rispetto a ieri (-10,1%) e di un valore inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,118 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,118 €kWh). Il trend attuale mostra una fase di ribasso, con il prezzo che si mantiene lontano dai massimi del mese (0,146 €kWh) e dai minimi (0,083 €kWh). Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento su cui vengono poi applicati i costi di commercializzazione, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

energia elettrica in calo prezzo pun oggi a 0100 8364 kwh 8211 23 maggio 2026
© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,100 €/kWh – 23 Maggio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Crisi energetica e carenza di gas

Video Crisi energetica e carenza di gas

Sullo stesso argomento

Energia elettrica in forte calo: prezzo PUN oggi a 0,096 €/kWh – 23 Aprile 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,136 €/kWh – 7 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato libero Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia,...

energia elettrica in caloEnergia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,111 €/kWh – 22 Maggio 2026Costo energia elettrica nel mercato liberoIl Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 22 Maggio 2026, un valore di 0,111 ... quifinanza.it

energia elettrica in caloIl fotovoltaico supera il 13% della domanda elettrica nel primo quadrimestreNei primi quattro mesi del 2026 le rinnovabili coprono il 39,2% della richiesta. FV ed eolico compensano il calo dell’idroelettrico. Consumi elettrici in aumento del 2,8%. qualenergia.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web