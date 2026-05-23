Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 23 Maggio 2026, un valore di 0,100 €kWh (100,02 €MWh). Si tratta di un calo significativo rispetto a ieri (-10,1%) e di un valore inferiore sia alla media degli ultimi 7 giorni (0,118 €kWh) sia a quella degli ultimi 30 giorni (0,118 €kWh). Il trend attuale mostra una fase di ribasso, con il prezzo che si mantiene lontano dai massimi del mese (0,146 €kWh) e dai minimi (0,083 €kWh). Per chi acquista energia nel mercato libero, il PUN rappresenta la base di riferimento su cui vengono poi applicati i costi di commercializzazione, tasse e oneri di sistema. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in calo: prezzo PUN oggi a 0,100 €/kWh – 23 Maggio 2026

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Crisi energetica e carenza di gas

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