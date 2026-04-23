Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero in Italia si attesta oggi a 0,096 euro per chilowattora, equivalente a circa 95,73 euro per megawattora. Si tratta di un valore in calo rispetto ai giorni precedenti, riflettendo le variazioni del mercato all’ingrosso. La quotazione rappresenta il prezzo base dell’energia elettrica, noto come Prezzo Unico Nazionale, aggiornato al 23 aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 23 Aprile 2026, un valore di 0,096 €kWh (pari a 95,73 €MWh). Si tratta di un calo significativo rispetto alla giornata precedente, con una variazione del -20,3%. Anche rispetto alla media degli ultimi 7 giorni (0,106 €kWh) e degli ultimi 30 giorni (0,125 €kWh), il prezzo risulta nettamente inferiore, segnando rispettivamente un -9,4% e un -23,6%. Questa tendenza ribassista rappresenta un sollievo per famiglie e imprese, dopo settimane caratterizzate da prezzi più elevati e una forte volatilità sui mercati energetici.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica in forte calo: prezzo PUN oggi a 0,096 €/kWh – 23 Aprile 2026

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