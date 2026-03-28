Piazza Garibaldi 19enne accoltellato alla spalla nella notte

Nella notte, intorno alle 3, un ragazzo tunisino di 19 anni è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Cto con una ferita da arma da taglio alla spalla. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti sul posto in seguito alla chiamata ricevuta e hanno avviato le indagini. La vicenda si è verificata in piazza Garibaldi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato da un uomo, che gli ha chiesto prima una sigaretta e poi 5 euro. Al suo rifiuto, l'uomo lo avrebbe colpito con un fendente alla spalla sinistra I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono stati chiamati intorno alle 3.00 al pronto soccorso dell'ospedale Cto, dove era arrivato un ragazzo tunisino di 19 anni vittima di un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, mentre si trovava in piazza Garibaldi, sarebbe stato avvicinato da un uomo extracomunitario, che gli ha chiesto prima una sigaretta e poi 5 euro. Al suo rifiuto, l'uomo lo avrebbe colpito con un fendente alla spalla sinistra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Piazza Garibaldi, 19enne accoltellato alla spalla nella notte Articoli correlati Napoli, rifiuta di dare soldi: 19enne accoltellato nella notteTempo di lettura: < 1 minutoNotte di violenza nel cuore di Napoli, dove un giovane è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi... Giovane accoltellato nella notte in piazza De FerrariDopo i tragici fatti di La Spezia, dove un 18enne è morto dopo essere stato accoltellato a scuola, un altro giovane è stato accoltellato nella notte...