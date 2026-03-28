Nella notte a Napoli, un giovane è stato ferito da un colpo di arma bianca durante un'aggressione vicino a piazza Garibaldi. La vicenda si è verificata dopo che il ragazzo aveva rifiutato di consegnare del denaro a un'altra persona. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Notte di violenza nel cuore di Napoli, dove un giovane è rimasto ferito a seguito di un’aggressione avvenuta nei pressi di piazza Garibaldi. Erano circa le 3 quando i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l’ospedale CTO, dove poco prima era stato trasportato un ragazzo tunisino di 19 anni, vittima di un accoltellamento. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, il giovane sarebbe stato avvicinato da un uomo, verosimilmente di origine marocchina, che gli avrebbe chiesto inizialmente una sigaretta e poi 5 euro. Al rifiuto, l’aggressore avrebbe reagito colpendolo con un fendente alla spalla sinistra. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, rifiuta di dare soldi: 19enne accoltellato nella notte

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