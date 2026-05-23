Emozioni e gol al Dall' Ara finisce 3-3 fra Bologna e Inter
Il match tra Bologna e Inter si è concluso con un pareggio 3-3. L'Inter ha segnato il primo gol, ma il Bologna ha ribaltato il risultato con tre reti. Nel finale, l'Inter ha pareggiato nuovamente, portando a casa un punto. La partita è stata caratterizzata da emozioni e continui cambi di fronte. La gara si è svolta al Dall'Ara, davanti a un pubblico caloroso.
I campioni d'Italia vanno in vantaggio, ma poi subiscono 3 gol e rimontano nel finale BOLOGNA - Si chiude con un pareggio al Dall'Ara il campionato dell'Inter. Dopo essere stati sotto di due reti contro un pimpante Bologna, i neocampioni d'Italia riescono a rimontare fino al 3-3 finale. Allo splendido gol su punizione di Dimarco hanno risposto Bernardeschi e Pobega per gli emiliani; nel secondo tempo, invece, dopo l'autorete di Zielinski del momentaneo 3-1, sono arrivate la marcature di Esposito e Diouf per il pari dei nerazzurri. Già nel primo tempo il risultato premia meritatamente il Bologna che rientra negli spogliatoi sul 2-1. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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