Emozioni e gol al Dall' Ara finisce 3-3 fra Bologna e Inter

Notizia in breve

Il match tra Bologna e Inter si è concluso con un pareggio 3-3. L'Inter ha segnato il primo gol, ma il Bologna ha ribaltato il risultato con tre reti. Nel finale, l'Inter ha pareggiato nuovamente, portando a casa un punto. La partita è stata caratterizzata da emozioni e continui cambi di fronte. La gara si è svolta al Dall'Ara, davanti a un pubblico caloroso.