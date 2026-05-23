Bologna-Inter 3-3 la fiera del gol per salutare i tifosi al Dall’Ara

Bologna e Inter hanno pareggiato 3-3 nell’ultima partita di stagione giocata al Dall’Ara. La gara ha visto dieci reti complessive, con entrambe le squadre che hanno segnato tre volte. La partita ha rappresentato un bilancio della stagione del Bologna e ha salutato i tifosi con un match ricco di gol. La partita si è conclusa con un risultato che rispecchia un incontro equilibrato tra le due formazioni.

Bologna, 23 maggio 2026 – C’è un po' tutto il Bologna della stagione, racchiuso nell’ultima di campionato contro l’Inter. Pimpante, coraggioso e vincente, nella prima parte, piacendo, divertendosi e facendo divertire. Disattento e morbido nella seconda, quando slaccia troppo presto le cinture facendosi infilare distrattamente da una Inter che sembrava averla data su – come si dice da queste parti -, sazia di coppe e vittorie. E alla fine ne esce una partita da ‘vorrei ma non posso’, come la classifica: rossoblù a quota 56 e a tre punti dalla Conference (escluso lo scontro diretto con la Dea). Peccato. Come è un peccato non aver regalato una gioia ai 30mila e oltre presenti al Dall’Ara, confermando un bilancio povero di gioie in casa: 9 perse su 19 e sole 6 vinte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Bologna vs Inter: all the penalties

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