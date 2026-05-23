La sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima e le riprese si svolgeranno in Grecia. La decisione è definitiva e non ci saranno altre stagioni dopo questa, a differenza di quanto avvenuto in passato con finali aperti o cliffhanger. La produzione ha confermato che si tratta di un addio reale, senza intenzione di proseguire la serie oltre questa conclusione.

Stavolta si tratta di un addio vero, non un cliffhanger per tenere alta l’attenzione tra una stagione e l’altra. Emily in Paris si chiude con la sesta stagione, le cui riprese hanno già avuto inizio in Grecia. La serie creata da Darren Star, che ha diviso gli iscritti di Netflix in due fazioni a partire dal 2020, ha nettamente segnato in positivo la carriera di Lily Collins. È stata proprio lei a dare la notizia ai fan, pubblicando un videomessaggio. Tutti pronti, dunque, per l’ultimo ciclo, che approderà sulla piattaforma tra qualche mese. Dalla Parigi delle origini alla Grecia del gran finale. Il viaggio di Emily Cooper in Europa è stato, fin dall’inizio, segnato da continui cambiamenti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emily in Paris dice addio, la sesta stagione in Grecia sarà l’ultima

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Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

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