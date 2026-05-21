Emily in Paris la sesta stagione sarà l’ultima | iniziate le riprese in Grecia

Da periodicodaily.com 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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(Adnkronos) – 'Emily in Paris' arriva alla sua conclusione con la sesta e ultima stagione, le cui riprese sono iniziate oggi in Grecia. Ad annunciarlo la star della serie, Lily Collins: "Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale". La sesta stagione, spiega l'attrice in un video sui social, "avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora della serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily. Tutto il cast ha messo il cuore per rendere l'ultima stagione un fantastico addio". Il creatore della serie Darren Star ha commentato: ''Realizzare 'Emily in Paris' con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

Video Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

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