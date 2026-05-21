Emily in Paris la sesta stagione sarà l’ultima | iniziate le riprese in Grecia

(Adnkronos) – 'Emily in Paris' arriva alla sua conclusione con la sesta e ultima stagione, le cui riprese sono iniziate oggi in Grecia. Ad annunciarlo la star della serie, Lily Collins: "Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper sono qui per dirvi che la prossima sesta stagione sarà quella finale". La sesta stagione, spiega l'attrice in un video sui social, "avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora della serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily. Tutto il cast ha messo il cuore per rendere l'ultima stagione un fantastico addio". Il creatore della serie Darren Star ha commentato: ''Realizzare 'Emily in Paris' con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Emily in Paris, la sesta e ultima stagione si gira in Grecia

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Emily in Paris 6 sarà l'ultima stagione: iniziate le riprese in Grecia

Leggi anche: Emily in Paris: al via le riprese della sesta stagione tra Grecia e Monaco

ma letteralmente... manco gli scrittori sa cosa sta succedendo e allora la guardate ad occhi chiusi, perché ogni episodio succede qualcosa che si collega alle stagioni precedenti. siete voi che forse siete abituati a guardare solo roba tipo euphoria o emily in p x.com

Cosa sappiamo sulle riprese della sesta stagione di Emily in Paris a Mykonos (Location, Soggiorni del Cast e Timeline) reddit

Emily in Paris, la sesta stagione sarà l'ultima: iniziate le riprese in GreciaIl creatore della serie Darren Star ha commentato: ''Realizzare 'Emily in Paris' con questi straordinari membri del cast e della troupe è stato il viaggio di una vita. Con l’inizio della stagione fina ... adnkronos.com

Emily in Paris, iniziate le riprese della sesta e ultima stagione in GreciaAu revoir, Emily! Emily in Paris, con protagonista l'attrice Lily Collins, arriva alla sua conclusione con la sesta e ultima stagione, le cui riprese sono iniziate oggi in Grecia. (ANSA) ... ansa.it