Le notizie riguardanti la serie televisiva Emily in Paris sono due. La prima annuncia che la sesta stagione sarà l’ultima produzione della serie. La seconda informazione, invece, riguarda il fatto che questa decisione è stata comunicata ufficialmente ai fan. La notizia si inserisce in un contesto di comunicazioni pubbliche da parte dei produttori, senza riferimenti a motivazioni specifiche o dettagli aggiuntivi. La serie continuerà a essere disponibile fino alla conclusione della sua ultima stagione.

Le notizie per i fan di Emily in Paris sono due e, come nella più classica delle tradizioni, una è buona e una è cattiva. Di buono c’è che le riprese della sesta stagione sono iniziate, di cattivo l’annuncio che questo capitolo sarà l’ultimo. A darne certezza sono stati il creatore Darren Star e la stessa Lily Collins, l’interprete di Emily, che in un videomessaggio al pubblico ha celebrato la serie, chiarendo che però è arrivato il momento della fine: Voglio condividere una cosa con voi. Dopo sei anni nei panni di Emily Cooper sono qui per dirvi che la prossima stagione sarà quella finale. La sesta stagione avrà tutto ciò che avete amato fino ad ora della serie e fungerà da capitolo finale per le avventure di Emily. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Addio ad Emily in Paris: la sesta stagione sarà l’ultima

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