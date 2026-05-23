Le riprese della sesta e ultima stagione di Emily in Paris sono iniziate in Grecia. La serie, interpretata da Lily Collins, si prepara a concludersi con questa nuova stagione. La produzione ha avviato le lavorazioni nel Paese mediterraneo, confermando il ritorno del cast e dei team tecnici. La stagione finale sarà composta da un numero ancora da definire di episodi. La serie, molto popolare, ha avuto il suo debutto nel 2020 e ha riscosso un ampio successo di pubblico.

Emily in Paris giunge al capitolo finale: avviate ufficialmente in Grecia le riprese della sesta e ultima stagione della celebre serie tv con Lily Collins. Il mondo dell’intrattenimento televisivo si accende con una grande novità per tutti gli appassionati di moda, amore e viaggi. La produzione di Emily in Paris, la celebre serie televisiva che ha ridefinito i canoni del glamour sul piccolo schermo, ha ufficialmente dato il via ai lavori per la sesta e ultima stagione. La grande sorpresa per i telespettatori riguarda la scelta della location principale: per il gran finale, le vicende sentimentali e professionali della determinata esperta di marketing si sposteranno dalle sponde della Senna e dalle storiche piazze romane verso le cristalline coste e gli storici paesaggi della Grecia. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Emily in Paris, al via le riprese dell’attesissimo capitolo finale

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Emily in Paris | Stagione 5 - Trailer ufficiale | Netflix Italia

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