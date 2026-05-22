Le riprese della sesta stagione della serie televisiva sono cominciate in Grecia. L’attrice protagonista ha annunciato che questa sarà l’ultima stagione della serie, che quindi si concluderà con questa nuova stagione. La produzione si svolge in diverse location, tra cui appunto la Grecia, e le riprese sono state avviate recentemente. La serie, che ha riscosso successo negli ultimi anni, si prepara a concludere il suo ciclo con questa ultima tranche di episodi.

Sono iniziate in Grecia le riprese di Emily in Paris 6, ma Lily Collins annuncia che questa sarà l'ultima stagione, poi la serie chiuderà per sempre i battenti Emily in Parissta per giungere al termine, in questi giorni gli attori stanno tornando sul set per chiudere definitivamente la sere che, dopo 6 stagioni, Netflix ha deciso di chiudere. A darne la notizia è stata la stessaLily Collinsche con un video sui social ha annunciato che sta per tornare sul set, ma in Grecia, dove si svolgerà la nuova serie che, però, sarà l’ultima. Ad aprile è stato annunciato cheEmily in Parissarebbe stata nuovamente rinnovata ma stavolta il set si sarebbe spostato tra Grecia e Monaco, lasciando quindi definitivamente l’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Emily in Paris 6: al via le riprese dell’ultima stagione

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Emily in Paris | Trailer Resmi Season 5 | Netflix

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