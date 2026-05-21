Emily in Paris 6 | le riprese iniziano in Grecia è la stagione finale

Le riprese della sesta stagione di Emily in Paris sono iniziate in Grecia. La serie, con protagonista Lily Collins, sarà la stagione finale, come confermato da Netflix. La produzione ha già avviato le riprese degli ultimi episodi, segnando la conclusione della serie. La decisione di terminare la serie è stata annunciata ufficialmente, e le riprese in Grecia rappresentano una delle location scelte per questa stagione conclusiva. La produzione sta lavorando per completare le riprese dei nuovi episodi.

La sesta stagione di Emily in Paris sarà l’ultima: Netflix ha confermato che la popolare serie con Lily Collins si concluderà con i nuovi episodi attualmente in produzione, e le riprese sono ufficialmente partite in Grecia. Il legame con la location ellenica non è casuale: nel finale della quinta stagione, l’ex di Emily, Gabriel (Lucas Bravo), le aveva inviato una cartolina dalla Grecia invitandola a raggiungerlo sulla sua barca, dopo essere stato assunto come chef privato su uno yacht. La risposta di Emily era rimasta in sospeso, lasciando i fan con un cliffhanger che ora troverà risposta. Il cast e la troupe sono già stati avvistati sull’isola di Mykonos, davanti agli iconici mulini a vento, prima di spostarsi a Monaco e poi tornare a Parigi per il gran finale. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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Emily in Paris | Stagione 5 - Trailer ufficiale | Netflix Italia

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