Emergenza demografica | Biella seconda in Italia per tasso di mortalità
Biella registra il secondo tasso di mortalità più alto in Italia. La città ha un numero di decessi superiore alla media nazionale, con un incremento evidente negli ultimi anni. Lo spopolamento delle valli circostanti contribuisce a questa situazione, riducendo la popolazione residente e influendo sulla sostenibilità dei servizi sanitari locali. La crescita dei decessi e il calo della popolazione sono dati ufficiali che evidenziano un andamento demografico preoccupante.
? Domande chiave Perché il tasso di mortalità di Biella supera la media nazionale?. Come influisce lo spopolamento delle valli sulla tenuta dei servizi sanitari?. Quali sono le conseguenze economiche della carenza di forza lavoro locale?. Dove si registrano i picchi più estremi di decessi in Piemonte?.? In Breve Alessandria registra 14,3 decessi ogni mille abitanti secondo i dati Istat.. Ribordone segna un tasso di mortalità del 63,8 per mille nel 2025.. Torino presenta un indice di 12 decessi ogni mille residenti.. L'invecchiamento mette sotto pressione sanità e sistema pensionistico piemontese.. Biella registra 14,4 decessi ogni mille abitanti nel 2026, posizionandosi come la seconda provincia italiana per tasso di mortalità subito dopo Savona. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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