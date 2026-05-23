Emergenza demografica | Biella seconda in Italia per tasso di mortalità

Notizia in breve

Biella registra il secondo tasso di mortalità più alto in Italia. La città ha un numero di decessi superiore alla media nazionale, con un incremento evidente negli ultimi anni. Lo spopolamento delle valli circostanti contribuisce a questa situazione, riducendo la popolazione residente e influendo sulla sostenibilità dei servizi sanitari locali. La crescita dei decessi e il calo della popolazione sono dati ufficiali che evidenziano un andamento demografico preoccupante.