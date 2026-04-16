Negli ultimi anni, il consumo di vino in Italia sta cambiando volto, con un aumento di persone che lo assumono in modo sporadico invece che quotidianamente. Questa evoluzione riflette una trasformazione nel comportamento dei consumatori, influenzata anche da una crisi demografica che riduce la popolazione giovane e adulta attiva. I dati evidenziano uno spostamento delle abitudini, con una diminuzione delle persone che bevono regolarmente e un incremento di chi lo consuma solo in occasioni speciali.

Il consumo di vino in Italia sta affrontando una trasformazione strutturale che sposta il baricentro dal rituale quotidiano alla scelta occasionale, con un impatto significativo sulla distribuzione dei consumatori. Durante l’incontro tenutosi a Montecitorio per presentare la 58ª edizione di Vinitaly, sono emersi dati che indicano come il numero di bevitori nel Paese sia prossimo ai 30 milioni, coprendo circa il 55% della popolazione totale. Sebbene la base dei consumatori sia rimasta stabile negli ultimi cinque anni e mostri una lieve crescita rispetto al 2011, la natura dell’acquisto è radicalmente mutata: i soggetti che consumano vino in modo sporadico sono passati dal 44% al 61%, arrivando a rappresentare il 40% del peso complessivo dei consumi, contro il precedente 15% degli utilizzatori abituali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vino in Italia: boom di consumatori sporadici e crisi demografica

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