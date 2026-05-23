Due attivisti hanno consegnato alle autorità circa 10.000 firme per chiedere l'apertura di una clinica veterinaria H24 dedicata agli animali randagi. La proposta mira a garantire servizi di emergenza e assistenza continua. La raccolta firme potrebbe portare a un aumento delle risorse destinate al numero verde regionale per i randagi, con l’obiettivo di migliorare la gestione e il supporto alle strutture di soccorso.

? Punti chiave Chi sono i due attivisti che hanno consegnato le firme?. Come influirà questa proposta sul numero verde regionale per i randagi?. Perché la clinica H24 è considerata una priorità per la comunità?. Quali decisioni dovrà prendere la Regione Campania dopo questo incontro?.? In Breve Sara Spiniello e Matteo Pinchera consegnano le firme al Presidente Fico ad Avellino.. L'iniziativa M5S chiede potenziamento del numero verde regionale 800 17 84 00.. La proposta mira a coprire emergenze notturne e festive tramite clinica H24.. Promotori legati all'Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud propongono nuove infrastrutture territoriali.. A Avellino, Sara Spiniello e Matteo Pinchera hanno consegnato al Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, le firme raccolte per l’apertura di una clinica veterinaria attiva 24 ore su 24. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza animali: firme consegnate a Fico per una clinica H24

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