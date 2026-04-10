Sara Spiniello guida la raccolta firme per una clinica veterinaria h24 ad Avellino

Sara Spiniello, presidente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell'intergruppo parlamentare, ha avviato una campagna di firme per ottenere l'apertura di una clinica veterinaria aperta 24 ore su 24 nella città di Avellino. La richiesta viene presentata come una risposta alle esigenze di emergenza e assistenza continua per gli animali domestici. La raccolta firme si svolge in diversi punti della città e online, coinvolgendo cittadini e animalisti.

Sara Spiniello, presidente della 12ª Commissione tutela e diritti degli animali dell'intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, aree fragili e isole minori” e da sempre sostenitrice della causa animalista, ha lanciato in questi giorni una raccolta firme per chiedere l'apertura di una clinica. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Sara Spiniello riconfermata alla guida del M5S AvellinoL'Assemblea del Movimento Cinque Stelle del Gruppo Territoriale Avellino ha ufficialmente riconfermato Sara Spiniello nel ruolo di Rappresentante del... Ad Avellino manca una struttura per il "Dopo di noi", Spiniello: "È ora di aprire un dibattito"Ad Avellino, purtroppo, manca una struttura dedicata al cosiddetto "dopo di noi", rivolta a persone con disabilità e prive di sostegno familiare.