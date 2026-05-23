Il senatore Andrea De Priamo ha commentato che la pista della scuola di musica è stata trascurata nei casi di scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. Ha anche riferito che i casi delle due ragazze sono stati trattati separatamente. A pochi giorni dal cambio al vertice della Commissione parlamentare d’inchiesta, De Priamo ha ripreso le sue analisi sui misteri ancora irrisolti.

A pochi giorni dal passaggio di consegne al nuovo presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta, Fabio Roscani, il senatore Andrea De Priamo torna sui grandi misteri legati alle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. E lo fa con dichiarazioni destinate a riaccendere il dibattito su uno dei casi più oscuri della storia italiana. “Direi che al 70% i due casi sono separati, ma resta un 30% che potrebbe collegarli”, a fferma De Priamo all’Adnkronos. “Forse nei prossimi mesi potremo arrivare a una verità definitiva”. Il nodo principale, secondo l’ex presidente della Commissione, re sta legato alle telefonate ricevute dalla famiglia Gregori nei giorni successivi alla scomparsa di Mirella, con riferimenti precisi al suo abbigliamento. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Emanuela Orlandi, il parere di De Priamo: “Trascurata la pista della scuola di musica. Con Mirella casi separati”

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