Un rappresentante della famiglia proprietaria della squadra di calcio ha incontrato alcuni ex membri della rosa del 1996. L'incontro è avvenuto in un ambiente domestico, con scambi di abbracci e sorrisi tra le parti. Durante la giornata, sono stati ricordati anche alcuni momenti con un ex calciatore scomparso. L'evento si è svolto in un’atmosfera informale e di riconoscimento tra i partecipanti.

di Francesco Spagnolo Elkann ha incontrato gli ‘eroi’ del 1996 con abbracci e sorrisi e anche un bellissimo ricordo di Vialli. Il racconto di questa giornata speciale per la Juve. Il centro sportivo della Continassa ha vissuto una giornata straordinaria, trasformandosi nel palcoscenico di un emozionante ritorno al passato. Le leggende bianconere sono tornate laddove tutto è cominciato, trovando un’atmosfera vibrante, calorosa e profondamente legata alle radici del club. Questo storico raduno ha celebrato soprattutto il concetto di identità e vicinanza, una dimensione rappresentata in prima persona da John Elkann, accompagnato per l’occasione dal figlio Oceano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Elkann incontra gli ‘eroi’ del 1996: abbracci e sorrisi per una giornata speciale in casa Juve

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jannik cuore d'oro: i bambini, gli abbracci, i sorrisi. I 10 scatti del Sinner gentile visto a Roma

Abbracci e sorrisi per ’Un calcio integrato’Intendiamoci, Ashley Cole ne ha certamente viste di tutti i colori: ha vinto, ha stravinto e ha festeggiato in stadi che hanno fatto la storia del...