In occasione di un evento chiamato ’Un calcio integrato’, sono stati condivisi momenti di abbracci e sorrisi tra i partecipanti. Ashley Cole, ex calciatore di rilievo, ha partecipato e ha assistito a questa iniziativa, che ha visto coinvolti diversi atleti e appassionati. L’evento si è svolto in una location dedicata allo sport, attirando un pubblico vario e interessato.

Intendiamoci, Ashley Cole ne ha certamente viste di tutti i colori: ha vinto, ha stravinto e ha festeggiato in stadi che hanno fatto la storia del calcio. Dunque cosa potrebbe mai aver aggiunto il pomeriggio di ieri sotto la Curva Mare, abbracciato a capitan Ciofi, a prendersi gli applausi dei tifosi, aspettando (questa volta inutilmente, ma c’è sempre tempo) Romagna Mia? Magari poco, o magari no, perché in effetti il primo bacio, il primo gol e la prima vittoria da capo allenatore non si scordano mai. E in effetti il neo tecnico bianconero ieri se l’è proprio goduta, incamerando quei tre punti che al Cavalluccio mancavano da una vita e assaporando il piacere di farsi una corsa sotto la curva, chiamato dal capitano e dal resto della squadra a unirsi al gruppo, per festeggiare insieme al termine di un pomeriggio certamente intenso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbracci e sorrisi per ’Un calcio integrato’

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