Jannik cuore d' oro | i bambini gli abbracci i sorrisi I 10 scatti del Sinner gentile visto a Roma

Da gazzetta.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante gli Internazionali, il giocatore si è distinto non solo per le sue vittorie, ma anche per i gesti di attenzione verso tifosi, avversari e mascotte. Sono stati catturati dieci scatti che mostrano la sua umanità, con momenti di abbracci ai bambini, sorrisi condivisi e attenzioni nei confronti di chi gli sta intorno. La sua presenza si caratterizza anche per gesti semplici ma significativi, che rivelano sensibilità e cura nei confronti degli altri durante l’evento.

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Essere campioni in campo non è facile. Ci vogliono lavoro, testa, talento. Ma esserlo anche fuori dal campo, con gentilezza e sensibilità, non è per tutti. Jannik Sinner rientra a pieno titolo anche nella seconda categoria, eredità di una formazione umile, provenendo da una famiglia normale. Che gli ha trasmesso, come lui ama ripetere, i giusti valori. E che non manca mai di dimostrare, anche in campo. Anche, e soprattutto, nei piccoli gesti. Più ancora che nelle grandi vittorie e nelle prime pagine conquistate a suon di record. D'altronde i dettagli, un sorriso regalato, una mano tesa, fanno la differenza. Partiamo dalla fine, dalla finale degli Internazionali d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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