Durante gli Internazionali, il giocatore si è distinto non solo per le sue vittorie, ma anche per i gesti di attenzione verso tifosi, avversari e mascotte. Sono stati catturati dieci scatti che mostrano la sua umanità, con momenti di abbracci ai bambini, sorrisi condivisi e attenzioni nei confronti di chi gli sta intorno. La sua presenza si caratterizza anche per gesti semplici ma significativi, che rivelano sensibilità e cura nei confronti degli altri durante l’evento.

Essere campioni in campo non è facile. Ci vogliono lavoro, testa, talento. Ma esserlo anche fuori dal campo, con gentilezza e sensibilità, non è per tutti. Jannik Sinner rientra a pieno titolo anche nella seconda categoria, eredità di una formazione umile, provenendo da una famiglia normale. Che gli ha trasmesso, come lui ama ripetere, i giusti valori. E che non manca mai di dimostrare, anche in campo. Anche, e soprattutto, nei piccoli gesti. Più ancora che nelle grandi vittorie e nelle prime pagine conquistate a suon di record. D'altronde i dettagli, un sorriso regalato, una mano tesa, fanno la differenza. Partiamo dalla fine, dalla finale degli Internazionali d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Jannik cuore d'oro: i bambini, gli abbracci, i sorrisi. I 10 scatti del Sinner gentile visto a Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Jannik Sinner, Camporese fa tremare gli italiani: "L'ho visto sottotono..."

Leggi anche: Jannik Sinner ha sconvolto Thiem: "Cosa gli ho visto fare la mattina in palestra"

Perché siete preoccupati per il RG? È tutto perfetto, è tutto bellissimo. Ormai Jannik ha avuto modo di sperimentare ogni avversario, ogni tattica, ogni superficie, ogni clima, ogni condizione, ogni stato di salute, ogni problema psicofisico. Ormai è in lotta con sé x.com

Jannik Sinner, la super festa nel cuore di Roma dopo il trionfo agli Internazionali: la cena di pesce e le foto con gli amiciBentornato Jannik Sinner e congratulazioni per ieri. Ecco come ha festeggiato il tennista azzurro dopo il trionfo storiuco agli Internazionali di Roma. Un super cena a base ... leggo.it

Internazionali, lo speaker del Centrale: Sinner cuore d'oro, riservato ma simpaticoCarlo Nicoletti racconta un lato inedito del numero 1 all'Adnkronos: Con lui qui c'è un clima diverso. Mi ha fatto i complimenti ... adnkronos.com