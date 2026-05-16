Elezioni Venezia 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali a Venezia sono programmate per il 24 e 25 maggio, con la possibilità di un secondo turno di ballottaggio tra il 7 e l’8 giugno. La consultazione si svolgerà su due giornate consecutive, e i seggi saranno aperti durante specifici orari stabiliti dalle autorità locali. La partecipazione riguarda i cittadini chiamati a scegliere il nuovo sindaco e i rappresentanti del consiglio comunale. La data e l’organizzazione del voto sono state ufficializzate in vista di questa consultazione elettorale.

Le elezioni comunali a Venezia si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio, con un eventuale ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno. I candidati sindaco sono otto e, secondo i sondaggi, l'esito delle votazioni è piuttosto incerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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38 COMUNI VENETI ALLE URNE IL 24 E 25 MAGGIO | 19/02/2026

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