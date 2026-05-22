Elezioni Salerno 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali a Salerno sono previste per il 24 e 25 maggio 2026, con otto candidati alla carica di sindaco e 21 liste di candidati. Tra i nomi in corsa c’è anche quello di Vincenzo De Luca, che torna a candidarsi. I seggi saranno aperti nelle due giornate, e le urne rimarranno accessibili per tutta la durata delle votazioni. La consultazione interesserà l’intera città e le sue circoscrizioni.

Elezioni comunali a Salerno il 24 e 25 maggio 2026: otto candidati sindaco, 21 liste e il ritorno di Vincenzo De Luca. Ecco chi sono i candidati e come si vota. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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