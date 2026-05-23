Martella e Schlein hanno firmato un accordo che affronta il tema del conflitto di interessi, annunciando l'inizio di una nuova fase politica. La dichiarazione è stata fatta durante un evento pubblico a Mestre, dove entrambi hanno sottolineato l’importanza di trasparenza e integrità nelle future politiche. L’intesa mira a rafforzare le misure contro possibili conflitti tra interessi personali e pubblici.

MESTRE - «Andrea Martella è una persona capace, corretta, rigorosa. Soprattutto è una persona libera. Libera da conflitti d’interessi, libera da qualsiasi interesse privato ed economico. Da sindaco darà a Venezia quel cambiamento che Venezia domanda». È un boato, quello che si leva dalla folla, quando Elly Schlein scandisce queste parole, dal palco di una piazza Ferretto colma di gente per più della sua metà. La segretaria nazionale del Pd è l’ultima a parlare nel lungo pomeriggio che chiude una lunga campagna elettorale, sotto un sole caldo e un cielo sgombro di nuvole. Sventolano le bandiere dei Dem, quelle degli altri partiti e delle... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Elezioni, Martella-Schlein asse sul conflitto di interessi: «Ora una nuova stagione»

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