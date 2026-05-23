Elezioni comunali San Giorgio a Cremano 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le elezioni comunali di San Giorgio a Cremano sono previste per il 2026. Sono state presentate diverse liste di candidati al sindaco e al Consiglio comunale, con coalizioni complete di nomi e schieramenti. I dettagli riguardano le candidature ufficiali, le coalizioni e i nomi dei consiglieri che sostengono i diversi candidati sindaco. La consultazione delle liste è pubblica e aggiornata, con tutte le candidature ufficiali presenti sui siti ufficiali del Comune.

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Tutte le liste delle elezioni comunali di San Giorgio a Cremano 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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