Elezioni comunali Portici 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale
Durante le elezioni comunali di Portici 2026 sono state presentate tutte le liste con i candidati al Consiglio comunale e i nomi dei candidati sindaco. Sono state formate diverse coalizioni, ciascuna con i propri rappresentanti. La composizione delle liste e dei candidati è stata ufficializzata e resa pubblica, includendo i nomi dei candidati alle diverse posizioni.
Tutte le liste delle elezioni comunali di Portici 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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