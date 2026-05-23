Elezioni comunali Portici 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Notizia in breve

Durante le elezioni comunali di Portici 2026 sono state presentate tutte le liste con i candidati al Consiglio comunale e i nomi dei candidati sindaco. Sono state formate diverse coalizioni, ciascuna con i propri rappresentanti. La composizione delle liste e dei candidati è stata ufficializzata e resa pubblica, includendo i nomi dei candidati alle diverse posizioni.