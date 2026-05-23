Elezioni comunali Portici 2026 tutte le liste e i candidati al Consiglio comunale

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le elezioni comunali di Portici 2026 sono state presentate tutte le liste con i candidati al Consiglio comunale e i nomi dei candidati sindaco. Sono state formate diverse coalizioni, ciascuna con i propri rappresentanti. La composizione delle liste e dei candidati è stata ufficializzata e resa pubblica, includendo i nomi dei candidati alle diverse posizioni.

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Tutte le liste delle elezioni comunali di Portici 2026: candidati sindaco, nomi dei consiglieri e coalizioni complete. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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