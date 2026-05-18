Elezioni comunali a Roma e nel Lazio i comuni al voto il 24 e 25 maggio | orari e come votare i candidati

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo fine settimana si svolgeranno le elezioni comunali in 37 comuni del Lazio, con le urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In alcuni di questi, si prevedono eventuali ballottaggi che si terranno tra una settimana, il 7 e l'8 giugno, negli stessi orari. La consultazione riguarda le scelte per le cariche amministrative locali, con i cittadini chiamati a esprimere il loro voto scegliendo tra i candidati in corsa.

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Sono 37 i comuni al voto nel Lazio domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Di questi, nove saranno interessati da eventuali ballottaggi il 7 e l'8 giugno, con gli stessi orari della prima tornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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27-04-2026 - Nel Lazio 37 comuni alle urne i prossimi 24 e 25 maggio

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