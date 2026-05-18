Elezioni comunali a Roma e nel Lazio i comuni al voto il 24 e 25 maggio | orari e come votare i candidati

Il prossimo fine settimana si svolgeranno le elezioni comunali in 37 comuni del Lazio, con le urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. In alcuni di questi, si prevedono eventuali ballottaggi che si terranno tra una settimana, il 7 e l'8 giugno, negli stessi orari. La consultazione riguarda le scelte per le cariche amministrative locali, con i cittadini chiamati a esprimere il loro voto scegliendo tra i candidati in corsa.

Sono 37 i comuni al voto nel Lazio domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 dalle 7 alle 15. Di questi, nove saranno interessati da eventuali ballottaggi il 7 e l'8 giugno, con gli stessi orari della prima tornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

27-04-2026 - Nel Lazio 37 comuni alle urne i prossimi 24 e 25 maggio

Sullo stesso argomento

Elezioni Comunali il 24 e 25 Maggio 2026 per il rinnovo dei Sindaci e dei Consigli Comunali. Nel Lazio sono 37 i Comuni al voto. 9 con più di 15mila abitantiCronache Cittadine IL 24 E 25 MAGGIO 2026 saranno 37 i Comuni del Lazio che andranno alle elezioni amministrative per il rinnovo L'articolo Cronache...

Leggi anche: Elezioni amministrative: presentati candidati sindaci e liste ELENCO COMUNI PUGLIESI AL VOTO Sono 54, primo turno 24-25 maggio

Alla vigilia delle elezioni comunali Fratelli d'Italia invia ai cittadini stranieri naturalizzati dei presunti attestati di cittadinanza con il logo del partito per convocarli in un comitato elettorale. Santa Marinella, Roma, Italia. #Pietre @repubblica x.com

Elezioni Comunali 2026: a Genzano di Roma il civismo sfida i partiti tradizionali(ASI)A Genzano di Roma si avvicina un appuntamento elettorale destinato a segnare un possibile cambio di rotta nella politica locale. agenziastampaitalia.it

Comunali sulla stampa estera: a Roma vince l’anti-establishmentRoma, (askanews) – All’indomani del primo turno delle elezioni comunali in Italia, la stampa internazionale concentra la sua attenzione sull’exploit della candidata del Movimento Cinque Stelle a Roma, ... affaritaliani.it