Elezioni comunali nel Milanese nove Comuni alle urne 93 in tutta la Regione | i candidati e quando si vota

Nove Comuni nel Milanese sono tra i 93 in Lombardia che voteranno il 24 e 25 maggio. La tornata elettorale coinvolge un ampio numero di amministrazioni locali, con le urne aperte in tutta la regione nei due giorni indicati. La consultazione riguarda la scelta dei nuovi sindaci e delle assemblee comunali. I cittadini sono chiamati alle urne per esprimere le preferenze e rinnovare le rappresentanze nei rispettivi territori.

Sono 93 i Comuni della Lombardia chiamati a votare domani, 24 maggio, e il giorno successivo, lunedì 25 maggio. Nove le cittadine che andranno alle urne nella Città metropolitana di Milano: si tratta di Baranzate, Bollate, Corsico, Cuggiono, Legnano, Magnago, Parabiago, Segrate e Vittuone. Le. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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