In vista delle elezioni comunali di maggio, Confesercenti ha presentato dieci richieste ai candidati a sindaco di Prato. Le proposte riguardano vari aspetti legati all’economia locale, con particolare attenzione al sostegno alle imprese e alle attività commerciali. I temi centrali includono la promozione del turismo, il miglioramento delle infrastrutture e il sostegno alle attività di vicinato. Le richieste sono state rese note in un comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore, in vista della consultazione elettorale prevista per il 24 e 25 maggio.

Matteo BiffoniAvvocato e politico del Partito Democratico, è stato sindaco di Prato dal 2014 al 2024 e successivamente consigliere regionale della Toscana. Figura storica del centrosinistra pratese, torna candidato alla guida della città sostenuto da una coalizione ampia composta da PD, Movimento 5 Stelle, AVS e liste civiche. La sua candidatura punta su esperienza amministrativa, rigenerazione urbana e rilancio economico del territorio. Gianluca BanchelliEsponente del centrodestra e dirigente di Fratelli d’Italia, è consulente strategico d’impresa e imprenditore nel settore dell’antiquariato e del vintage militare. È sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Confesercenti, elezioni comunali a Prato: ecco le 10 richieste ai candidati a sindaco

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Parliamoci Chiaro del 07/05/26

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