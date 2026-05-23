Elezioni Comunali Lazio 2026 | come e dove si vota il 24 e 25 maggio

Domani e lunedì si svolgono le elezioni comunali nel Lazio, con le urne aperte in 37 comuni. La prima giornata di voto si tiene domenica 24 maggio, mentre il secondo giorno è lunedì 25 maggio. Tra i comuni coinvolti, 17 si trovano nell’area metropolitana di Roma. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle 23, con eventuale ballottaggio in alcune località.

Urne aperte domani domenica 24 e lunedì 25 maggio in 37 comuni del Lazio, 17 dei quali solo nell'area metropolitana di Roma. I sistemi elettorali sono due, uno per quanto riguarda i comuni fino a 15mila abitanti e uno per quelli con oltre 15mila abitanti. I comuni del Lazio al voto il 24 e 25. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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27-04-2026 - Nel Lazio 37 comuni alle urne i prossimi 24 e 25 maggio

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