Il 25 febbraio 2026 il Ministro dell'Interno ha stabilito che le elezioni comunali in Campania si terranno il 24 e 25 maggio. In questa occasione si voterà per eleggere i nuovi sindaci e i consigli comunali in vari comuni della regione. Le liste dei candidati sono state presentate e pubblicate, mentre i dettagli sul voto e sui seggi sono stati comunicati alle autorità locali.

Con decreto del 25 febbraio 2026, il Ministro dell'Interno ha fissato la data di svolgimento del turno annuale di elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026. Nello speciale del Mattino.it tutti i candidati sindaco in Campania, tutte le liste e i partiti al voto. Il giorno delle elezioni, poi, tutti i risultati e le preferenze saranno pubblicate in diretta. Sono novanta i Comuni al voto. Per segnalazioni scrivere a: [email protected]...🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Elezioni comunali 2026 in Campania: le liste, i candidati sindaco, dove e come si vota il 24 e 25 maggio

Come si vota alle Regionali 2025: i candidati, la scheda, le regole

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